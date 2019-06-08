Роменские вольники отличились в Нежине

Среди юношей 2010-11 г.р Георгий Лютка стал победителем, а Егор Науменко добыл «бронзу» в весовой категории до 23 кг, Максим Степин занял 2-ое место в весе до 32 кг.
У юношей 2008-09 г.р. Остап Гросту завоевал «бронзу» в весе до 32 кг.
Среди юношей 2006-07 г.р. в весе до 42 кг Артем Сытников завоевал «золото», Эрик Кулик стал вторым.
Подготовил спортсменов тренера Сергея Федина.
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