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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Роменские вольники отличились в Нежине

28 сентября в г. Нежин проходил открытый турнир по вольной борьбе «Кубок олимпийской чемпионки Ирины Мерлени» среди юношей.

Среди юношей 2010-11 г.р Георгий Лютка стал победителем, а Егор Науменко добыл «бронзу» в весовой категории до 23 кг, Максим Степин занял 2-ое место в весе до 32 кг.

У юношей 2008-09 г.р. Остап Гросту завоевал «бронзу» в весе до 32 кг.

Среди юношей 2006-07 г.р. в весе до 42 кг Артем Сытников завоевал «золото», Эрик Кулик стал вторым.

Подготовил спортсменов тренера Сергея Федина.

Спорт Вольная борьба

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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