В Ахтырке прошел кубок Украины по мотокроссу На выходных Ахтырка принимала этап кубка Украины и чемпионате города по мотокроссу, посвященному 45-летию ахтырского мотоклуба

В 16 классах соревновались 79 спортсменов из Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Черниговской областей. Сумщину представляли спортсмены из Сум, Ахтырки, Конотопа, Ромен, Глухова, Белополья, Липовой Долины и Токарей.

Соревнования проводились при поддержке Ахтырского горсовета совместно с ОО «Спортивно-технический авто-мото клуб «Нефтяник» (глава - Юрий Сидоренко), Федерацией мотоциклетного спорта Сумской области (глава - Анатолий Бортник) и предпринимателей города.

Победителями и призерами соревнований в своих классах стали:

Среди детей в классе 50 см3:

I место - Пономаренко Матвей, Ромны

II место - Великодный Даниил, Валки

III место - Воскобойник Ярослав, Харьков

Среди детей в классе 65 см3:

I место - Полуян Максим, Ромны

II место - Озерянский Никита, Днепр

III место - Федорен Никита, Днепр

Среди детей в классе 85 см3:

I место - Клещенко Артем, Глухов

II место - Ситак Даниил, Ромны

III место - Пономаренко Николай, Ромны

Среди детей в классе Квадроциклы (мальчики):

I место - Лебидь Максим, Сумы

II место - Садовничий Александр, Сумы

III место - Державецкий Матвей, Сумы

Среди детей в классе Квадроциклы (девушки):

I место - Жук Виолетта, Сумы

II место - Валюхова Анастасия, Белополье

III место - Семишкур Эвангелина, Сумы

Класс Питбайк:

I место - Журбенко Иван, Харьков

II место - Клопов Андрей, Сумы;

III место - Гейко Иван, Токари

Класс Воздушное охлаждение (125 см3)

I место - Цыбин Николай, Ахтырка

II место - Зиненко Валерий, Ахтырка

Класс Воздушное охлаждение (до 500 см3)

I место - Митюк Сергей, Ахтырка

II место - Смирнов Алексей, Конотоп

III место - Вербицкий Александр, Ахтырка

Класс Женщины:

I место - Зайцева Елена, Сумы

Класс Любитель:

I место - Юрченко Владислав, Прилуки

II место - Кучерявенко Денис, Ахтырка.

III место - Лотюк Александр, Липовая Долина

Класс Мастер:

I место - Неруш Семен, Днепр

II место - Пилецкий Денис, Полтава

III место - Жук Андрей, Нежин

Класс ветераны (45-50 лет):

I место - Бессонов Андрей, Харьков

II место - Самойленко Александр, Полтава

III место - Ефец Сергей, Сумы

Класс ветераны (50-55 лет):

I место - Петренко Виталий, Сумы

II место - Пузанов Сергей, Доброполье

III место - Масюк Игорь, Полтава

Класс ветераны (55-60 лет):

I место - Золотарев Сергей, Харьков

II место - Шевченко Сергей, Харьков

III место - Молтянов Владимир, Ромны

Класс Экипаж (коляски):

I место - Шафар Валерий, Шафар Вадим, Валки

II место - Половко Андрей, Хлыстюк Мария, Харьков

III место - Таран Александр, Полтава, Кравченко Роман, Ахтырка.

Класс Экипаж-воздух (коляски):

I место - Мазий Александр, Красноград, Морозов Дмитрий, Валки.