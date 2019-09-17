В Ахтырке прошел кубок Украины по мотокроссу

В 16 классах соревновались 79 спортсменов из Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Черниговской областей. Сумщину представляли спортсмены из Сум, Ахтырки, Конотопа, Ромен, Глухова, Белополья, Липовой Долины и Токарей.
Соревнования проводились при поддержке Ахтырского горсовета совместно с ОО «Спортивно-технический авто-мото клуб «Нефтяник» (глава - Юрий Сидоренко), Федерацией мотоциклетного спорта Сумской области (глава - Анатолий Бортник) и предпринимателей города.
Победителями и призерами соревнований в своих классах стали:
Среди детей в классе 50 см3:
I место - Пономаренко Матвей, Ромны
II место - Великодный Даниил, Валки
III место - Воскобойник Ярослав, Харьков
Среди детей в классе 65 см3:
I место - Полуян Максим, Ромны
II место - Озерянский Никита, Днепр
III место - Федорен Никита, Днепр
Среди детей в классе 85 см3:
I место - Клещенко Артем, Глухов
II место - Ситак Даниил, Ромны
III место - Пономаренко Николай, Ромны
Среди детей в классе Квадроциклы (мальчики):
I место - Лебидь Максим, Сумы
II место - Садовничий Александр, Сумы
III место - Державецкий Матвей, Сумы
Среди детей в классе Квадроциклы (девушки):
I место - Жук Виолетта, Сумы
II место - Валюхова Анастасия, Белополье
III место - Семишкур Эвангелина, Сумы
Класс Питбайк:
I место - Журбенко Иван, Харьков
II место - Клопов Андрей, Сумы;
III место - Гейко Иван, Токари
Класс Воздушное охлаждение (125 см3)
I место - Цыбин Николай, Ахтырка
II место - Зиненко Валерий, Ахтырка
Класс Воздушное охлаждение (до 500 см3)
I место - Митюк Сергей, Ахтырка
II место - Смирнов Алексей, Конотоп
III место - Вербицкий Александр, Ахтырка
Класс Женщины:
I место - Зайцева Елена, Сумы
Класс Любитель:
I место - Юрченко Владислав, Прилуки
II место - Кучерявенко Денис, Ахтырка.
III место - Лотюк Александр, Липовая Долина
Класс Мастер:
I место - Неруш Семен, Днепр
II место - Пилецкий Денис, Полтава
III место - Жук Андрей, Нежин
Класс ветераны (45-50 лет):
I место - Бессонов Андрей, Харьков
II место - Самойленко Александр, Полтава
III место - Ефец Сергей, Сумы
Класс ветераны (50-55 лет):
I место - Петренко Виталий, Сумы
II место - Пузанов Сергей, Доброполье
III место - Масюк Игорь, Полтава
Класс ветераны (55-60 лет):
I место - Золотарев Сергей, Харьков
II место - Шевченко Сергей, Харьков
III место - Молтянов Владимир, Ромны
Класс Экипаж (коляски):
I место - Шафар Валерий, Шафар Вадим, Валки
II место - Половко Андрей, Хлыстюк Мария, Харьков
III место - Таран Александр, Полтава, Кравченко Роман, Ахтырка.
Класс Экипаж-воздух (коляски):
I место - Мазий Александр, Красноград, Морозов Дмитрий, Валки.
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