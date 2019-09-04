В Сумах взяли под стражу рецидивиста, который ограбил двух женщин

Речь идет о событии, которое произошло 27 сентября в пгт Степановка Сумского района. Около 19:10 неизвестный мужчина, воспользовавшись отсутствием других прохожих, подошел к двум женщинам, сначала ударил одну в лицо и вырвал у нее из рук вещи, а затем нанес удар в лицо другой, сорвал с ее плеча сумку и побежал в неизвестном направлении.
«Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, когда тот пытался уехать из села. Как выяснилось, задержанный уже был 6 раз судим за кражи, грабежи и разбои. В местах несвободы он провел около 15 лет. В настоящее время его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, совершенное повторно) УК Украины. На этот раз за содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Альбина Лесневская.
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