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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10199

На Сумщине разработают концепцию развития социального туризма

Отделом промоции и туризма Сумской облгосадминистрации было инициировано проведение «круглого стола» по развитию социального туризма в области.

Острая дискуссия состоялась вокруг поиска путей обеспечения доступным отдыхом и оздоровлением каждого члена громады, привлечения к туризму людей с низким уровнем доходов, по субсидированию туристических поездок и участие государственных, общественных и коммерческих структур в сфере социального туризма.

Начальник отдела промоции и туризма Юрий Гладенко отметил, что социальный туризм является одним из видов психологической реабилитации лиц с особыми потребностями, воинов АТО, поэтому требует особого внимания и развития. Подобные комплексные меры обеспечивают социализацию личности, возвращают к общественным процессам жизнедеятельности. За рубежом инклюзивный реабилитационно-социальный туризм давно стал частью комплексного подхода в привлечении к общественной среде лиц с инвалидностью.

К диалогу о важности создания туристических проектов для реабилитации и психологической поддержки ветеранов присоединился глава ОО «Союз ветеранов АТО Сумской области» Владимир Лаврик.

Основатель спортивного клуба инвалидов «Феникс» Александр Гринка выразил свою обеспокоенность относительно условий доступности туристических объектов лицами с ограниченными физическими возможностями и создание соответствующих туристических маршрутов в Сумской области, особенно в г. Сумы.

Активное участие в обсуждении приняли также представители туристических операторов Сумщины, общественных организаций, занимающихся работой с незащищенными слоями населения.

По итогам заседания «круглого стола» было решено, что каждый участник подготовит свои конструктивные предложения с целью создания единой концепции развития социального туризма на Сумщине. 

Общество Социальный туризм

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