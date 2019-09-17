В Конотопе разыграли кубок города по гандболу

28 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе ДЮСШ им. М.Мамиашвили состоялся открытый Кубок города, Кубок Олега Демидко, в котором приняли участие команды из городов Конотоп, Киев, Сумы, Гребенка (Полтавская обл.).
По результатам соревнований 4-е место досталось гандболистам из города Гребенка. На 3-м месте оказалась команда из Сум «Ин Тайм». «Серебро» взяли конотопчане. Обладателем кубка стала столичная команда «Легион ХХI».
Были определены лучшие игроки турнира, которым были вручены денежные призы. Лучшим из команды ГК «Гребенка» определили игрока Захара Куцевола, из сумской команды - Ивана Жидкова, у конотопчан - Андрея Шатраву, у киевлян - Егора Демича.
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