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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе разыграли кубок города по гандболу

Состоялся открытый Кубок города Конотоп, Кубок Олега Демидко по гандболу среди мужских команд.

28 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе ДЮСШ им. М.Мамиашвили состоялся открытый Кубок города, Кубок Олега Демидко, в котором приняли участие команды из городов Конотоп, Киев, Сумы, Гребенка (Полтавская обл.).

По результатам соревнований 4-е место досталось гандболистам из города Гребенка. На 3-м месте оказалась команда из Сум «Ин Тайм». «Серебро» взяли конотопчане. Обладателем кубка стала столичная команда «Легион ХХI».

Были определены лучшие игроки турнира, которым были вручены денежные призы. Лучшим из команды ГК «Гребенка» определили игрока Захара Куцевола, из сумской команды - Ивана Жидкова, у конотопчан - Андрея Шатраву, у киевлян - Егора Демича.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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