Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46226

Сумские бейсболисты проиграли чемпионам в кубке Украины

28-29 сентября в Сумах прошли игры ¼ финала кубка Украины по бейсболу.

Сумские «Вороны» принимали чемпиона Украины «Биотехком-КНТУ» из Кропивницкого.

В серии до двух побед чемпионы были на голову сильнее хозяев – 0:32 и 0:17.

На этом бейсбольный сезон для воронов закончен.

Спорт Бейсбол Сумские вороны

По тематике

Сумские бейсболисты вышли в ¼ финала кубка Украины
25.09.2019 21:53

Сумские бейсболисты вышли в ¼ финала кубка Украины

25 сентября в Сумах прошла решающая игра 1/8 финала кубка Украины по бейсболу....

Сумские бейсболисты поделили очки с харьковчанами
18.06.2019 09:04

Сумские бейсболисты поделили очки с харьковчанами

15-16 июня прошли очередные матчи чемпионата Украины по бейсболу в северо-восточной группе дивизиона Б высшей лиги....

Сумские бейсболисты обыграли днепровских
10.06.2019 12:32

Сумские бейсболисты обыграли днепровских

8-9 июня прошли очередные игры чемпионата Украины по бейсболу....

Сумские «Вороны» впервые проиграли
30.05.2019 15:27

Сумские «Вороны» впервые проиграли

25-26 мая в Полтаве прошли перенесенные игры 6-го тура чемпионата Украины по бейсболу....

Сумские «Вороны» обыграли харьковских «викингов»
21.05.2019 10:35

Сумские «Вороны» обыграли харьковских «викингов»

18-19 мая в Сумах прошли матчи 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу....

Новости

В Сумах произошел взрыв на заводе: 8 пострадавших (обновляется, + видео)
28.09.2019 13:13
В Харьковский ожоговый центр доставили двух человек, пострадавших во время взрыва на заводе в Сумах
Сегодня 12:23
На 55-й День рождения пленника Кремля сумчанина Владимира Дудки в Киеве устроили акцию (видео)
Сегодня 11:29
На Сумщине подростки украли мопед
Сегодня 10:55
Сумские бейсболисты проиграли чемпионам в кубке Украины
Сегодня 10:46
В центре Сум из-за аварии пробки
Сегодня 10:43
В Харьков отправили двух травмированных во время взрыва на заводе в Сумах (видео)
Сегодня 10:33
У кого из сумчан и почему сегодня не будет воды
Сегодня 09:52
В Конотопе разыграли кубок города по гандболу
Сегодня 09:45
В центре Сум женщина упала в канализационный колодец
Сегодня 09:23
Сумчанка отходила на чемпионате мира в Катаре
Сегодня 09:16
На Сумщине разработают концепцию развития социального туризма
Сегодня 09:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.