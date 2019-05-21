Сумские бейсболисты проиграли чемпионам в кубке Украины

Сумские «Вороны» принимали чемпиона Украины «Биотехком-КНТУ» из Кропивницкого.
В серии до двух побед чемпионы были на голову сильнее хозяев – 0:32 и 0:17.
На этом бейсбольный сезон для воронов закончен.
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