Сумские бейсболисты проиграли чемпионам в кубке Украины 28-29 сентября в Сумах прошли игры ¼ финала кубка Украины по бейсболу.

Сумские «Вороны» принимали чемпиона Украины «Биотехком-КНТУ» из Кропивницкого.

В серии до двух побед чемпионы были на голову сильнее хозяев – 0:32 и 0:17.

На этом бейсбольный сезон для воронов закончен.