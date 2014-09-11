Сумской дизайнер разработал шрифта для бренда «Цифрова держава Україна» Шрифтовой дизайнер Дмитрий Растворцев из Сум разработал шрифт для бренда «Цифрова держава Україна».

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Сделал шрифты для Неньки. Еще, может, какие микроправочки будут, но в целом - готовченко. Чуть позже расскажу о процессе и особенностях. В бон вояж / Да здравствует Свободная Украина!» - написал Д.Растворцев.

Бренд «Цифрова держава Україна» - это концепция «государства в смартфоне», где планируется объединить все государственные услуги в одном сервисе. Проект создали по заказу Министерства цифровой трансформации.

Он состоит из сайта и приложения. По словам авторов, они хотят «создать удобный и быстрый сервис, который поможет сэкономить время украинцам и побороть коррупцию», пишет sumy.today.