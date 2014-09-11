Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:00128

Сумской дизайнер разработал шрифта для бренда «Цифрова держава Україна»

Шрифтовой дизайнер Дмитрий Растворцев из Сум разработал шрифт для бренда «Цифрова держава Україна».

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Сделал шрифты для Неньки. Еще, может, какие микроправочки будут, но в целом - готовченко. Чуть позже расскажу о процессе и особенностях. В бон вояж / Да здравствует Свободная Украина!» - написал Д.Растворцев.

 

Бренд «Цифрова держава Україна» - это концепция «государства в смартфоне», где планируется объединить все государственные услуги в одном сервисе. Проект создали по заказу Министерства цифровой трансформации.

Он состоит из сайта и приложения. По словам авторов, они хотят «создать удобный и быстрый сервис, который поможет сэкономить время украинцам и побороть коррупцию», пишет sumy.today.

Общество Дмитрий Растворцев Жержава у смартфоні Цифрова держава Україна Шрифт

По тематике

Сумчанин стал победителем всеукраинского конкурса шрифтов
28.10.2016 15:12

Сумчанин стал победителем всеукраинского конкурса шрифтов

Сумской дизайнер-шрифтовик Дмитрий Растворцев победил во всеукраинском конкурсе «Ukrainian Design: The Very Best Of» в номинации «Typestyle, typography»....

Сумчанин поучаствовал в созаднии шрифта, идентичного почерку Тараса Шевченко
11.09.2014 08:10

Сумчанин поучаствовал в созаднии шрифта, идентичного почерку Тараса Шевченко

В киевском Национальном музее Тараса Шевченко презентовали компьютерный шрифт Kobzar KS, который полностью воспроизводит почерк поэта....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.