Сумской дизайнер разработал шрифта для бренда «Цифрова держава Україна»

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«Сделал шрифты для Неньки. Еще, может, какие микроправочки будут, но в целом - готовченко. Чуть позже расскажу о процессе и особенностях. В бон вояж / Да здравствует Свободная Украина!» - написал Д.Растворцев.
Бренд «Цифрова держава Україна» - это концепция «государства в смартфоне», где планируется объединить все государственные услуги в одном сервисе. Проект создали по заказу Министерства цифровой трансформации.
Он состоит из сайта и приложения. По словам авторов, они хотят «создать удобный и быстрый сервис, который поможет сэкономить время украинцам и побороть коррупцию», пишет sumy.today.
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