Сумчанка отходила на чемпионате мира в Катаре В столице Катара Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике.

30 сентября завершились соревнования по спортивной ходьбе на 20 км у женщин. Несмотря на ночной старт – в 23.59, температура была под 30°С плюс влажность. Это и дало довольно низкие результаты всех участниц. Победительницей стала олимпийская чемпионка и рекордсменка мира китаянка Лю Хун. Ее время – 1:32:53 – на 8 минут хуже ее мирового рекорда.

Лучшей среди украинок была лучанка Надежда Боровская – 20-ое место – время 1:38:35. Сумчанка Инна Кашина была только 29-ой – 1:41:44 (на 13 минут хуже ее личного рекорда).