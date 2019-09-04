Сумчанка отходила на чемпионате мира в Катаре

30 сентября завершились соревнования по спортивной ходьбе на 20 км у женщин. Несмотря на ночной старт – в 23.59, температура была под 30°С плюс влажность. Это и дало довольно низкие результаты всех участниц. Победительницей стала олимпийская чемпионка и рекордсменка мира китаянка Лю Хун. Ее время – 1:32:53 – на 8 минут хуже ее мирового рекорда.
Лучшей среди украинок была лучанка Надежда Боровская – 20-ое место – время 1:38:35. Сумчанка Инна Кашина была только 29-ой – 1:41:44 (на 13 минут хуже ее личного рекорда).
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