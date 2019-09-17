У кого из сумчан и почему сегодня не будет воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Мира, 5, ул. Харьковская, 58В, ул. Глинки, 7 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. С Табалы, 30, ул. Ильинская, 12 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Ивана Сирко, 17 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Холодногорская, 51 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Горького, 25 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Горького, 23/1 (замена счетчиков холодной воды в квартире), ул. Ильинская, 51/1 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).