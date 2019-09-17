В Харьков отправили двух травмированных во время взрыва на заводе в Сумах (видео) Два человека из трех, которые попали в реанимацию после взрыва на «Гуала Кложерс» в Сумах, транспортировали в Харьковский ожоговый центр.

В Сумской областной больнице в реанимации остается один человек, еще трое продолжают лечение в ожоговом отделении, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Один пациент имеет 70% ожогов кожи, вторая - женщина - 40%. Имеют ожоговый тяжелый шок. Но мы их выводим из этого состояния. Они будут транспортированы в Харьковский ожоговый центр по настоянию родственников», - рассказал заведующий реанимационным отделением Сумской областной больницы Сергей Бережной.

Близкие с журналистами общаться на камеру отказались. Вне ее, мать 31-летнего мужчины рассказала: ее сын был ближе к месту взрыва, должен был провести исследования.

Напомним: взрыв на пробковом заводе «Гуала Кложерс Украина» произошел в субботу около 11 часов дня. Случилось это в цехе металлизации. Тогда там было 19 человек. В полиции по факту пожара открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшее тяжкие последствия». В управлении Гоструда, рассказала пресс-секретарь управления Виктория Жаловага, создали комиссию, которая будет расследовать это событие.