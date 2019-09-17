В центре Сум из-за аварии пробки Сегодня, 1 октября, в Сумах произошло ДТП.

На Покровской площади столкнулись грузовик, который выезжал с парковки универмага «Киев» и легковушка.

Из-за того, что грузовик перегородил дорогу, движение транспорта затруднено. Троллейбусы вообще остановились, сообщили в КП «Электроавтотранс».