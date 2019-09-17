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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55248

На Сумщине подростки украли мопед

Похитив из-под подъезда чужой мопед, двое мальчишек спрятали его в кустах за магазином.

В полицию Ямпольского района с заявлением о похищении мопеда обратилась его владелица. Женщина объяснила: оставила двухколесник у подъезда дома, а через час он исчез - остались только следы на мокрой грунтовке.

Вызванная группа «быстрого» реагирования прошла по следам от протектора колес мопеда около километра. Путем следования работники полиции опрашивали местных жителей, и установили очевидцев, которые видели нескольких детей с похожим мопедом в руках. При проведении первоочередных мероприятий информация свидетелей подтвердилось, и чуть позже полицейские установили личности этих детей. Во время беседы с правоохранителями мальчики указали место, где спрятали двухколесник - в кустах за магазином.

«Одному из ребят 12 лет, другому - 13. Их в установленном законом порядке опросили, и дети признались в содеянном, - комментирует замначальника Ямпольского отделение полиции Руслан Фараонов. - Оба из добропорядочных семей, и, что интересно, ни один, ни другой так и не смогли объяснить, зачем они забрали от подъезда чужой мопед, куда его потом хотели деть или каким образом использовать».

В полиции по факту похищения мопеда следователи открыли уголовное производство, однако учитывая тот факт, что мальчишки не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершение подобных преступлений, то после принятия решения по открытому уголовному производству будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности их родителей (ч. 4 ст. 184 КУоАП).

Сейчас транспортное средство уже вернули владелице. А правоохранители призывают граждан больше внимания уделять воспитанию своих детей, контролировать их досуг и поведение, и объяснять, что любой безрассудный поступок может иметь чрезвычайно серьезные последствия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ямполь

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