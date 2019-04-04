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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29249

На 55-й День рождения пленника Кремля сумчанина Владимира Дудки в Киеве устроили акцию (видео)

С воздушными шариками и плакатами на площадь Независимости в Киеве пришли те, кто знает и поддерживает Владимира Дудку.

Так люди хотели поддержать пленника Кремля в его день рождения - 30 сентября ему исполнилось 55 лет, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Российская журналистка Виктория Ивлева участвует в акции. Свое выступление начинает с извинения.

«Простите меня - это и моя вина. Это вина всех нас, что мы выстроили такую систему - граждане своей страны», - говорит Виктория Ивлева.

Валентина, сестра Владимира Дудки, также среди присутствующих: «Не так хотелось поздравлять его с юбилеем так. Пришлось приехать сюда. Поздравляю его с днем рождения, хотелось бы более быстрого возвращения его домой, чтобы он быстрее обнял свою внучку, обнял своего сына, чтобы присоединился к нам - всей семье».

Поддержать Владимира Дудку пришел Евгений Панов. Он бывший политзаключенный, освободили его 7 сентября этого года. Рассказывает: Владимира Дудку и задержанного вместе с ним Алексея Бесарабова знает лично.

«Я с ними был рядом. Говорили через дверь - я ему читал «Новую газету». Я за них очень волнуюсь, готов на все, чтобы их освободили», - говорит Е.Панов.

Александра Матвийчук, соорганизатор акции, правозащитница: «7 сентября Путин отдал всех медийных политических заключенных, имена которых звучали на публичных демонстрациях, на флешмобах, в резолюциях международных организаций, в переговорах. Это еще раз показывает, что, если мы хотим освободить украинских политических заключенных, мы должны сделать так, чтобы их имена звучали».

Владимир Дудка родился в 1964 году. Окончил сумскую школу №8. Последний раз ее посетил в 2012-м. Арестовали мужчину в Крыму осенью 2016 года. Обвинили в диверсионной деятельности. В апреле 2019 года российским судом его приговорили к 14 годам за решеткой. Его адвокат Сергей Легостов подал апелляцию на это решение.

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