Глуховские судомоделисты отличились на кубке Украины

Воспитанники Глуховского городского центра внешкольного образования: Кирилл Туман и Алексей Чечель соревновались в трех классах моделей: mini EKSPERT, ECO mini team (18-минутная эстафетная гонка), HYDRO 1. В соревнованиях принимали участие большое количество спортсменов, среди которых были и представители Бельгии, Германии, Румынии и Италии.
В напряженной борьбе глуховчане завоевали победу в различных классах моделей. В частности, Кирилл Туман занял первые места в классе моделей mini MONO и HYDRO 1, третье место в классе моделей ECO mini team. Алексей Чечель завоевал два третьих места в классе моделей: mini EKSPERT, mini ECO team.
Команда города Глухова заняла второе командное место и по итогам соревнований награждена Кубком Украины и дипломом.
Подготовили команду тренеры Николай Грудина и Анатолий Скорняк.
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