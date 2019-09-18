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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19241

Глуховские судомоделисты отличились на кубке Украины

С 27 по 29 сентября в Днепре прошли международные соревнования на Кубок Украины (III этап) по судомодельному спорту в классе «М» скоростных радиоуправляемых моделей.

Воспитанники Глуховского городского центра внешкольного образования: Кирилл Туман и Алексей Чечель соревновались в трех классах моделей: mini EKSPERT, ECO mini team (18-минутная эстафетная гонка), HYDRO 1. В соревнованиях принимали участие большое количество спортсменов, среди которых были и представители Бельгии, Германии, Румынии и Италии.

В напряженной борьбе глуховчане завоевали победу в различных классах моделей. В частности, Кирилл Туман занял первые места в классе моделей mini MONO и HYDRO 1, третье место в классе моделей ECO mini team. Алексей Чечель завоевал два третьих места в классе моделей: mini EKSPERT, mini ECO team.

Команда города Глухова заняла второе командное место и по итогам соревнований награждена Кубком Украины и дипломом.

Подготовили команду тренеры Николай Грудина и Анатолий Скорняк.

Спорт Глухов Судомодельный спорт

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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