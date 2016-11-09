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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34634

Экс-губернатор Сумщины защитил докторскую

30 сентября экс-глава Сумской облгосадминистрации Владимир Шульга защищал докторскую диссертацию.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

«Поздравляю своего товарища проректора ХНУВД Владимира Шульгу с защитой докторской диссертации! Было очень интересно послушать содержательный доклад. Завидую твоему умению преодолевать любые преграды. Терпение тебе, друг!», - написал г-н Апостол.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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