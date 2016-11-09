Экс-губернатор Сумщины защитил докторскую

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
«Поздравляю своего товарища проректора ХНУВД Владимира Шульгу с защитой докторской диссертации! Было очень интересно послушать содержательный доклад. Завидую твоему умению преодолевать любые преграды. Терпение тебе, друг!», - написал г-н Апостол.
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