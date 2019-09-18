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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53322

Россия сократила пропуск сжиженного газа в Украину через Сумщину

Грузопоток на пограничном переходе Суземка-Зерново в Сумской области сократили в два раза

Российские железные дороги на 50% ограничили пропуск всех грузов через пограничный переход Суземка-Зерново (Сумская обл.), который является основным маршрутом поставок российского сжиженного газа в Украину. Об этом пишет enkorr со ссылкой на информацию от участников рынка.

Ограничение введено с 25 сентября и распространяется на все грузы по всем направлениям. Причиной называют ухудшение сроков возврата вагоно-цистерн со стороны Укрзалізниці. Отмечается,что задержки с возвратом возникли из-за скопления вагоно-цистерн на станции Дарница  в Киевской области.

По данным enkorr, за восемь месяцев через Суземка-Зерново в Украину было поставлено 242 000 т российского СУГ (55% от всего импорта из РФ), остальные 40% (179 000 т) - через пункт Соловей-Тополи.

Как отмечает enkorr, жалобы на участившиеся простои цистерн начали поступать от трейдеров в середине августа. К концу месяца эта проблема отразилась  на ритмичности отгрузок импортного ресурса.

В середине сентября Укрзалізниця признала проблемы с поставками дизтоплива в Украину и создала штаб оперативного реагирования для стабилизации ситуации. К задержкам в поставках дизтоплива привели длительные таможенные процедуры и неэффективная логистика.

С 11 по 14 сентября Укрзалізниця ограничила грузоперевозки по Юго-Западной железной дороге из-за скопления вагонов. В компании заявили, что сбои в работе связаны с неэффективным планированием и использованием ресурсов менеджментом этого филиала.

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