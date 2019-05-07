Сумские бодибилдеры открыли осенний сезон 29 сентября под Киевом состоялся коммерческий турнир открытия осеннего сезона в украинском бодибилдинге «Equides Sport Festival».

Наш Юрий Зимогляд занял 4-ое место (в центре)

Награды и призовой фонд которого - 150 000 гривен, был разыгран атлетами в следующих категориях:

- мужчины бодибилдинг: абсолютная категория;

- женщины бикини-фитнес: абсолютная категория;

- мужчины физик: абсолютная категория.

Не обошелся данный турнир и без представителей сумского бодибилдинга и фитнесу, который представляли:

- Афанасиева Ирина (категория женщины бикини-фитнес);

- Зимогляд Юрий (категория мужчины бодибилдинг).

На турнир съехались звезды украинского бодибилдинга, чемпионы Украины, Европы, мира, «Арнольд Классик».

Из-за большой конкуренции Ирине Афанасиевой не удалось попасть в финал в абсолютной категории фитнес-бикини.

Юрий Зимогляд в абсолютной категории «мужчины бодибилдинг», вошел в финальную шестерку и остановился в шаге от медали, заняв 4-е место.