Сумские бодибилдеры открыли осенний сезон

Наш Юрий Зимогляд занял 4-ое место (в центре)
Награды и призовой фонд которого - 150 000 гривен, был разыгран атлетами в следующих категориях:
- мужчины бодибилдинг: абсолютная категория;
- женщины бикини-фитнес: абсолютная категория;
- мужчины физик: абсолютная категория.
Не обошелся данный турнир и без представителей сумского бодибилдинга и фитнесу, который представляли:
- Афанасиева Ирина (категория женщины бикини-фитнес);
- Зимогляд Юрий (категория мужчины бодибилдинг).
На турнир съехались звезды украинского бодибилдинга, чемпионы Украины, Европы, мира, «Арнольд Классик».
Из-за большой конкуренции Ирине Афанасиевой не удалось попасть в финал в абсолютной категории фитнес-бикини.
Юрий Зимогляд в абсолютной категории «мужчины бодибилдинг», вошел в финальную шестерку и остановился в шаге от медали, заняв 4-е место.
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