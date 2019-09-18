Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11388

ПФК «Сумы» возрождается?

ПФК «Сумы» будет играть в сезоне 2020/2021.

Об этом сообщается в Инстаграме клуба.

«ПФК “СУМЫ”, НАЧИНАЕМ С НОВОГО ЛИСТА В СЕЗОНЕ 2020/2021.

Более детальную информацию Вы узнаете уже совсем скоро!», - говорится в сообщении.

Напомним, что 17 апреля КДК ФФУ лишил ПФК «Сумы» профессионального статуса — все из-за участия клуба в договорных матчах. Через несколько дней ПФК «Сумы» подали апелляцию. Это дало возможность сумчанам доиграть сезон, по итогам которого клуб вылетел во вторую лигу. Однако конференция ПФЛ проголосовала за то, чтобы место «Сум» во Второй лиге заняла «Буковина» из Черновцов, покинувшая дивизион по спортивному принципу по итогам прошедшего сезона.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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