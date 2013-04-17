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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00304

В Сумах выбрали новую главу Ковпаковского районного суда

Сегодня, 1 октября, судьи Ковпаковского районного суда города Сумы выбирали руководителя учреждения.

По результатам тайного голосования среди двух претендентов главой суда большинством голосов избрали Галину Королеву.

Судейскую карьеру Галина Королева начала в 1993 году в Великописаревском районном суде. В 2002 году она избрана бессрочно судьей Ахтырского районного суда.

В феврале 2012 года ее перевели в Ковпаковский районный суд города Сумы, где с 2014 года она занимала должность замглавы суда.

«Обидно, конечно, что у нас досрочно проводить эти выборы. Понимая сложность и большую ответственность быть руководителем крупнейшего суда общей юрисдикции Сумской области, хочу поблагодарить коллег за поддержку и доверие. Надеюсь, вместе мы будем продолжать традиции, сложившиеся в нашем коллективе», - отметила Галина Королева.

Коллектив суда поздравляет Галину Юрьевну и желает успехов на административной должности и поддержки от коллег, сообщает сайт суда.

Напомним: предыдущий глава суда Олег Чернобай скончался в июле на 50-ом году жизни.

Право Галина Королева Ковпаковский районный суд г. Сумы

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