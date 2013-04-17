В Сумах выбрали новую главу Ковпаковского районного суда

По результатам тайного голосования среди двух претендентов главой суда большинством голосов избрали Галину Королеву.
Судейскую карьеру Галина Королева начала в 1993 году в Великописаревском районном суде. В 2002 году она избрана бессрочно судьей Ахтырского районного суда.
В феврале 2012 года ее перевели в Ковпаковский районный суд города Сумы, где с 2014 года она занимала должность замглавы суда.
«Обидно, конечно, что у нас досрочно проводить эти выборы. Понимая сложность и большую ответственность быть руководителем крупнейшего суда общей юрисдикции Сумской области, хочу поблагодарить коллег за поддержку и доверие. Надеюсь, вместе мы будем продолжать традиции, сложившиеся в нашем коллективе», - отметила Галина Королева.
Коллектив суда поздравляет Галину Юрьевну и желает успехов на административной должности и поддержки от коллег, сообщает сайт суда.
Напомним: предыдущий глава суда Олег Чернобай скончался в июле на 50-ом году жизни.
27 июля стало известно о смерти главы Ковпаковского райсуда г. Сумы Олега Чернобая....
Ковпаковский районный суд г. Сумы сообщает, что ходатайства о назначении судебно-медицинской экспертизы в уголовных производствах по факту смерти граждан, в...
Вчера, 20 июля, в Сумах имел место уникальный прецедент: судьи, выносившие решения по сумским «майдановцам», попросили у них защиты от...
Указами президента Украины на работу в Заречный и Ковпаковский районный суды Сум переведены три судьи из Донбасса.... 1
Всех желающих познакомиться с работой суда ждут 22 мая к 10.00 в здании на ул. Первомайская, 12.... 3