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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15193

С сегодняшнего дня на водоемах Сумщины можно ловить раков

С 1 октября разрешается вылов всех видов водных биоресурсов.

Напоминаем: согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства, действует ограничение на вылов раков. Минимальный размер выловленного рака должен быть не менее 10 см. За сутки пребывания на водоеме общего пользования лицу разрешено поймать 30 экз. раков. При этом, вылов можно проводить ручным сбором, раколовкой диаметром не более 70 см и ячейками не более 22 мм, леской с приманкой и рогаткой-«расщепом». Использовать можно не более пяти снастей на ловца. Запрещается лов раков в темное время суток с применением подсветки.

Граждане, которые нарушают природоохранное законодательство привлекаются к административной ответственности по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере от 340 до 680 грн. Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждого незаконно выловленного рака.

Рыбоохранный патруль Сумщины призывает граждан соблюдать законодательство в сфере охраны водных биоресурсов. В случае выявления нарушений - просьба срочно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую линию»: 0-800-50-52-50 или на «горячую линию» ведомства: (096) 838-25-70, (0542) 77-90-13, сообщает Сумской рыбоохранный патруль.

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