На Сумщине завели дело на коммунальщика, повредившего 23 могилы К уголовной ответственности привлечен сотрудник предприятия, который при удалении аварийных деревьев повредил 23 могилы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении трактористу КП «Зноба-Благоустройство», который во время транспортировки деревьев повредил могилы.

В ходе следствия, проведенного следователями Середина-Будського отделения полиции, установлено, что событие произошло 13 сентября 2019 года в с. Очкино Середина-Будского района. Сотрудники КП «Зноба-Благоустройство» на территории кладбища выполняли работы по удалению аварийных деревьев. В дальнейшем тракторист прицепил срезанные деревья к трактору и потянул за пределы кладбища по могилам усопших. Таким образом было разрушено 23 могилы.

«Действия тракториста квалифицированы по ч. Ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилами) УК Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В то же время следствие продолжается, лицам, давшим указание на удаление деревьев будет также дана правовая оценка», - рассказал руководитель Шосткинского местной прокуратуры Андрей Байдак.