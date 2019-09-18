На Сумщине горит торф Спасатели ликвидируют возгорание торфа.

30 сентября в 8:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании торфа в с. Николаевка Роменского района. О пожаре сообщил местный житель, который увидел дым на открытой территории

На место происшествия были направлены спасатели 14-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Николаевка.

По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание торфяных залежей на площади до 1 га. С помощью передвижной насосной станции был проложен рукавную линию от естественного водоема для подачи воды на тушение.

В 10:56 возгорание локализовали. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации скрытых очагов возгорания.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 14 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и 1 автомобиль и 2 человека от местной пожарной команды. Причина пожара устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.