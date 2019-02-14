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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах сражались юные панкратиасты

29 сентября в спортивном комплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко состоялась открытое первенство Сумской областной детско-юношеской спортивной школы «Старт» по панкратиону.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Лебединского, Тростянецкого, Роменского, Ахтырского, Путивльского, Сумского районов и г. Сумы.

Победителями и призерами 2007-2008 г.р. стали:

весовая категория 30 кг.

III место - Нежута Георгий;

II место - Черненко Вадим;

I место - Дремлюга Захар;

весовая категория 34 кг:

III место - Ревен Иван, Овчаренко Андрей;

II место - Мантулин Богдан;

І место -Каземерчук Михаил;

весовая категория 38 кг:

III место - Костенко Даниил, Ищенко Артур;

II место - Сикерницкий Давид;

I место - Солощенко Павел;

весовая категория 42 кг:

III место - Жиряков Савелий, Руденко Андрей;

II место - Жарков Егор;

I место - Самара Мажид;

весовая категория 46 кг:

III место - Тарануха Денис, Галич Николай;

II место - Игнатов Владислав;

I место - Цюпка Тимур;

весовая категория 50 кг:

III место - Сапегин Олег;

II место - Шовкопляс Роман;

I место - Максименко Артем;

весовая категория 55 кг:

III место - Ишкун Иван;

II место - Клочко Вадим;

I место - Жорнокуй Александр;

весовая категория 60 кг:

II место -Буйволенко Вадим;

I место - Садовский Максим;

весовая категория 66 кг:

II место - Базылев Иван;

I место - Кульомза Виталий;

Победителями и призерами среди девушек стали:

весовая категория 30 кг

I место - Красовская Диана;

весовая категория 55 кг

I место - Безлюдная Диана;

весовая категория 42 кг

II место - Халеева Варвара;

I место - Авраменко Дарья;

весовая категория 50 кг.

II место - Смирнова Анастасия;

I место - Литвин Жасмин;

весовая категория +72 кг.

I место - Шкрябан Каролина;

Победителями и призерами в категории 2009-2010 г.р. стали:

в весовой категории 24-27 кг:

III место - Коваленко Анатолий, Крамар Тимур;

II место - Чубарь Денис;

I место - Вовк Максим;

весовая категория 30 кг:

III место - Летик Иван, Запличный Иван;

II место - Шовкопляс Вадим;

I место - Пляхтур Кирилл;

в весовой категории 34 кг:

III место - Ефименко Константин; Попович Ярослав;

II место - Панас Андрей;

I место - Чхайло Артем;

в весовой категории 38 кг:

III место - Хуторный Максим;

II место - Карпов Богдан;

I место - Руденко Александр;

в весовой категории 42 кг:

II место - Клюс Дмитрий;

I место - Руденко Дмитрий;

в весовой категории 50 кг:

II место - Хержинский Ярослав;

I место - Бабич Михаил;

в весовой категории 55 кг:

III место - Курило Богдан;

II место - Савченко Никон;

I место - Далекорей Михаил;

Среди девушек:

в весовой категории 24-25 кг:

І место -Зарощенцева Алина;

в весовой категории 30 кг:

I место - Сизоненко Дарья;

II место - Моисеенко Ульяна.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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