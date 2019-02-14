В Сумах сражались юные панкратиасты

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Лебединского, Тростянецкого, Роменского, Ахтырского, Путивльского, Сумского районов и г. Сумы.
Победителями и призерами 2007-2008 г.р. стали:
весовая категория 30 кг.
III место - Нежута Георгий;
II место - Черненко Вадим;
I место - Дремлюга Захар;
весовая категория 34 кг:
III место - Ревен Иван, Овчаренко Андрей;
II место - Мантулин Богдан;
І место -Каземерчук Михаил;
весовая категория 38 кг:
III место - Костенко Даниил, Ищенко Артур;
II место - Сикерницкий Давид;
I место - Солощенко Павел;
весовая категория 42 кг:
III место - Жиряков Савелий, Руденко Андрей;
II место - Жарков Егор;
I место - Самара Мажид;
весовая категория 46 кг:
III место - Тарануха Денис, Галич Николай;
II место - Игнатов Владислав;
I место - Цюпка Тимур;
весовая категория 50 кг:
III место - Сапегин Олег;
II место - Шовкопляс Роман;
I место - Максименко Артем;
весовая категория 55 кг:
III место - Ишкун Иван;
II место - Клочко Вадим;
I место - Жорнокуй Александр;
весовая категория 60 кг:
II место -Буйволенко Вадим;
I место - Садовский Максим;
весовая категория 66 кг:
II место - Базылев Иван;
I место - Кульомза Виталий;
Победителями и призерами среди девушек стали:
весовая категория 30 кг
I место - Красовская Диана;
весовая категория 55 кг
I место - Безлюдная Диана;
весовая категория 42 кг
II место - Халеева Варвара;
I место - Авраменко Дарья;
весовая категория 50 кг.
II место - Смирнова Анастасия;
I место - Литвин Жасмин;
весовая категория +72 кг.
I место - Шкрябан Каролина;
Победителями и призерами в категории 2009-2010 г.р. стали:
в весовой категории 24-27 кг:
III место - Коваленко Анатолий, Крамар Тимур;
II место - Чубарь Денис;
I место - Вовк Максим;
весовая категория 30 кг:
III место - Летик Иван, Запличный Иван;
II место - Шовкопляс Вадим;
I место - Пляхтур Кирилл;
в весовой категории 34 кг:
III место - Ефименко Константин; Попович Ярослав;
II место - Панас Андрей;
I место - Чхайло Артем;
в весовой категории 38 кг:
III место - Хуторный Максим;
II место - Карпов Богдан;
I место - Руденко Александр;
в весовой категории 42 кг:
II место - Клюс Дмитрий;
I место - Руденко Дмитрий;
в весовой категории 50 кг:
II место - Хержинский Ярослав;
I место - Бабич Михаил;
в весовой категории 55 кг:
III место - Курило Богдан;
II место - Савченко Никон;
I место - Далекорей Михаил;
Среди девушек:
в весовой категории 24-25 кг:
І место -Зарощенцева Алина;
в весовой категории 30 кг:
I место - Сизоненко Дарья;
II место - Моисеенко Ульяна.
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