На Сумщине на переобучение участников АТО потратили 650 тысяч Сумская область одна из лучших областей Украины по профобучени. участников АТО / ООС.

Об этом отметили во время всеукраинского селекторного совещания, которое проходило под председательством Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Елены Коляды.

Среди главных вопросов, которые рассматривались во время заседания - эффективность использования бюджетных назначений 2019 года на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, санаторно-курортное лечение участников АТО / ООС.

На Сумщине по бюджетной программе «Мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и лиц, осуществлявших меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях» на 2019 год на оказание услуг по психологической реабилитации предусмотрены средства в сумме 751,4 тыс. гривен.

По состоянию на 25 сентября 2019 года в местные органы социальной защиты населения подали заявления по обеспечению услугами по профессиональному обучению 324 участника АТО, из них 209 хотят учиться уже с этого года.

Заключены 73 договора на оказание услуг по профессиональному обучению 155 участников АТО на общую сумму 879,4 тыс. гривен. 110 участников АТО уже прошли обучение, фактические расходы по заключенным договорам составили 648,5 тыс. гривен.

Что касается санаторно-курортного лечения, то на 2019 год выделено 1163,1 тыс. гривен. По состоянию на 1 октября 2019 года заключено 96 договоров на общую сумму 816,9 тыс. гривен, прошли оздоровление 75 человек на сумму 650,7 тыс. гривен. Заключение договоров продолжается, сообщает сайт ОГА.

Справка

По состоянию на 1 сентября 2019 года в органах социальной защиты населения Сумщины на учете состоит 12011 участников АТО / ООС, из них 211 человек, которые имеют статус лица с инвалидностью.