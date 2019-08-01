В Климентово приоткрыли новый мост На автодороге Сумы-Полтава в с. Климентов после реконструкции открыли первую полосу реконструированного моста.

В связи с окончанием работ I очереди и открытием движения на реконструированном мосту временно исполняющая обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик с рабочей поездкой в побывала в с. Климентово.

«Мост на автодороге Н12 Сумы-Полтава был построен в 1960 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Поэтому сегодня действительно долгожданное событие для всех жителей и гостей Сумщины. Два года дискомфорта в сообщении между Сумами, Полтавой и Харьковом позади. Благодаря слаженной работе строителей, подрядчиков и субподрядчиков, которые работали летом до захода солнца, мы наполовину реконструировали эту переправу», - прокомментировала Ирина Купрейчик.

По словам замначальника Службы автомобильных дорог в Сумской области Сергея Овчаренко, стоимость ремонтных работ этого моста составляет 141,6 миллиона гривен. Сейчас потрачено 73,6 миллиона гривен. Это - средства государственного бюджета, таможенного сбора и кредитные средства.

В рамках реконструкции рядом со старым мостом была возведена первая очередь нового мостового перехода. Работы осуществлялись одновременно с двух сторон новостройки. Реконструкцию проводил «Сумымостобуд», выигравший тендер в июне 2017 года. Сразу после открытия движения автотранспорта по первой части моста дорожники планируют начать реконструкцию второй полосы. Для завершения работ необходимо 68 млн гривен.

«Я надеюсь, что совместными усилиями мы завершим полностью реконструкцию моста и уже в следующем году перережем символическую ленту на торжественном открытии целостного объекта», - подчеркнула Ирина Купрейчик.