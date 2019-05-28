Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17328

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Европы

С 26 по 29 сентября в городе Тарга-Жиу (Румыния) прошел чемпионат Европы по спортивному радиоориентированию.

Воспитанники тренера Максима Редьки завоевали в разновозрастных категориях 13 медалей: Егор Редька - 2 золотые; Анастасия Ковтун - 1 золотая, 2 бронзы; Михаил Тихонков - 2 серебряные; Дмитрий Денисенко - 1 серебряная; Елизавета Мирошниченко -1 серебряная; София Дорда - 1 серебряная; Остап Дереколенко - 1 бронза; Дарья Дика - 1 бронза; Максим Редька - 1 бронза.

Спорт Радиопеленгация

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Сумчане отличились на кубке Украины по спортивной радиопеленгации
25.09.2019 11:59

Сумчане отличились на кубке Украины по спортивной радиопеленгации

С 20 по 22 сентября в Киеве прошел Кубок Украины и Всеукраинские соревнования учащейся молодежи по спортивной радиопеленгации....

Сумские «охотники на лис» отличились на кубке мира
19.07.2019 08:02

Сумские «охотники на лис» отличились на кубке мира

С 10 по 15 июля в г. Приморско (Болгария) состоялся Кубок мира по спортивной радиопеленгации....

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате мира
04.07.2019 10:27

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате мира

3 июля в Виннице завершился чемпионат мира WYAC 2019 среди юношей по спортивной радиопеленгации....

В Могрице провели чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию
01.07.2019 16:23

В Могрице провели чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию

Ведущие спортсмены Сум приняли участие в чемпионате Украины по спортивному радиоориентированию, который состоялся в с. Могрица (Сумской район)....

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины
28.05.2019 10:03

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины

24-26 мая в Киеве состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей....

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Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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