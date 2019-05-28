Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Европы

Воспитанники тренера Максима Редьки завоевали в разновозрастных категориях 13 медалей: Егор Редька - 2 золотые; Анастасия Ковтун - 1 золотая, 2 бронзы; Михаил Тихонков - 2 серебряные; Дмитрий Денисенко - 1 серебряная; Елизавета Мирошниченко -1 серебряная; София Дорда - 1 серебряная; Остап Дереколенко - 1 бронза; Дарья Дика - 1 бронза; Максим Редька - 1 бронза.
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