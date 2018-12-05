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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23233

Шосткинские прыгуны отличились на кубке Украины

24-28 сентября в Виннице состоялся Кубок Украины среди взрослых и всеукраинские соревнования по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из десяти областей Украины и г. Киев. В общем командном зачете команда Сумской области заняла III место.

В командных соревнованиях среди девушек, воспитанницы Шосткинской КДЮСШ «Барса», в составе Денисовой Дианы, Егиной Валерии, Бучинской Софии, Фащук Виктории стали третьими. Юноши заняли седьмое место.

В многоборье Егина Валерия стала серебряным призером, во втором упражнении - бронзовая награда и выполнения норматива мастера спорта Украины.

Во всеукраинских соревнованиях среди юношей 2007-2008 годов рождения победителем стал Старжинский Тимур.

14-18 октября 2019 в Шостке акробаты примут участие в Чемпионате Украины среди юниоров и всеукраинских соревнованиях.

Спорт Акробатика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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