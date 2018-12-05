Шосткинские прыгуны отличились на кубке Украины 24-28 сентября в Виннице состоялся Кубок Украины среди взрослых и всеукраинские соревнования по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из десяти областей Украины и г. Киев. В общем командном зачете команда Сумской области заняла III место. В командных соревнованиях среди девушек, воспитанницы Шосткинской КДЮСШ «Барса», в составе Денисовой Дианы, Егиной Валерии, Бучинской Софии, Фащук Виктории стали третьими. Юноши заняли седьмое место. В многоборье Егина Валерия стала серебряным призером, во втором упражнении - бронзовая награда и выполнения норматива мастера спорта Украины. Во всеукраинских соревнованиях среди юношей 2007-2008 годов рождения победителем стал Старжинский Тимур. 14-18 октября 2019 в Шостке акробаты примут участие в Чемпионате Украины среди юниоров и всеукраинских соревнованиях.