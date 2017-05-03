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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пройдет учительский бал

В Сумах работники образования накануне профессионального праздника станут участниками учительской бала.

2 октября областной академический театр драмы и музыкальной комедии имени М. Щепкина соберет около 500 лучших, самых талантливых и креативных педагогов Сумской области.

Участниками учительского бала ко Дню работников образования станут учителя, подготовившие победителей IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад в 2018/2019 учебном году; педагогические работники учреждений дошкольного образования, которые являются победителями областных конкурсов в 2019 году; победители финального этапа второго тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2019», а также педагоги пилотных школ Сумской области.

Учительский бал на Сумщине состоится во второй раз. Начало праздника учителей 2 октября в 17:00.

Общество Бал Учителя

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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