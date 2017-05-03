В Сумах пройдет учительский бал

2 октября областной академический театр драмы и музыкальной комедии имени М. Щепкина соберет около 500 лучших, самых талантливых и креативных педагогов Сумской области.
Участниками учительского бала ко Дню работников образования станут учителя, подготовившие победителей IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад в 2018/2019 учебном году; педагогические работники учреждений дошкольного образования, которые являются победителями областных конкурсов в 2019 году; победители финального этапа второго тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2019», а также педагоги пилотных школ Сумской области.
Учительский бал на Сумщине состоится во второй раз. Начало праздника учителей 2 октября в 17:00.
19 февраля в Сумах в рамках методической площадки «Педагогика безопасности» состоялся практический семинар на тему «Развитие безопасного поведения на водных...
Об этом во время пресс-конференции в областном департаменте образования и науки сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр...
В благотворительном бале «Рождественская сказка дарит добро» приняли участие 150 педагогов области....
Кабинет министров Украины установил 15 и 20-процентные доплаты для учителей подготовительных классов специальных школ, а также для педработников и помощников...
29 апреля, во всемирный день танца в СНАУ праздновали 40-летие со дня подписания приказа о создании Сумского филиала Харьковского сельскохозяйственного...