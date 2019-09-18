Шостку признали городом стартапов Шостка удостоена награды Всеукраинского конкурса как город-лидер по реализации социальных ІТ-стартапов.

Сегодня, 1 октября, в Киеве завершился традиционный форум Kyiv Smart City Forum 2019, в рамках которого состоялась ежегодная церемония награждения городов-лидеров по внедрению инновационных решений в инфраструктуру. Были отмечены лучшие городские проекты, общественные и государственные инициативы в 5-ти номинациях: «Открытый инновационный город» (за успешное привлечение жителей к процессам управления городом на основе использования информационно-коммуникационных технологий), «Лучшая транспортная модель города» (за самые высокие стандарты в развитии городской транспортной инфраструктуры), «Самый комфортный город для жизни» (за самые высокие стандарты проживания и высокий уровень удовлетворенности населения), «Город стартапов» (за поддержку запуска новых инновационных проектов и технологических решений с целью совершенствования городского пространства), «Экологически ответственный город» (при использовании разумных технологий для защиты и восстановления городской экосистемы).

В форуме приняла участие и делегация из Шостки. В частности, команда IT-центра. Они были удостоены награды за реализацию в Шостке социальных ІТ-стартапов.

«Сегодня имел честь получить награду для родного города на Всеукраинском конкурсе Smart Misto 2019 в рамках ежегодного форума Kyiv Smart City Forum в номинации «Город стартапов». Именно в нашем городе были реализованы несколько наших с Александром Андрусенко социальных ІТ-стартапов. Спасибо всем, кто нам помогал и верил в нас! Заслуженная награда направляется домой! Всем добра! – сообщил на своей странице в Фейсбуке заведующий электромеханическим отделением химико-технологического колледжа Шосткинского института СумГУ Павел Пата, пишет Шостка.инфо.