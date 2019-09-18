На Сумщине полицейским пришлось освобождать парня, который сам себя заковал в наручники Показывая матери принцип действия наручников, 25-летний молодой человек запер их на своих запястьях. А когда решил их снять, не смог найти ключи.

Забавный случай произошел в Шостке. Местный житель через Интернет приобрел себе наручники. И решил продемонстрировать матери принцип их действия... Вот только он не убедился, что сможет самостоятельно их снять.

Надев на свои запястья наручники, 25-летний мужчина опрометчиво их замкнул. А когда захотел освободиться, выяснилось, что ключи потерялись.

Пришлось парню звонить на спецлинию «102» и просить правоохранителей о помощи.

Прибывшие на вызов полицейские сняли с него «браслеты» и провели с ним профилактическую беседу. Посмеявшись над курьезностью ситуации, он заверил стражей порядка, что этот случай запомнит на всю жизнь, и в будущем постарается избегать подобных глупостей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.