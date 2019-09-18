Легкомыслие пьяного шосткинца подняло по тревоге оперативные службы города Пьяный мужчина оставил на включенной газовой плите посуду с едой и... уснул. Услышанный запах гари и газа заставил соседей поднять по тревоге оперативные службы города.

О попытке соседа подорвать многоквартирный дом в полицию сообщила 39-летняя жительница Шостки. По ее словам, 31-летний пьяный мужчина ведет себя неадекватно, и из его квартиры слышится запах газа.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции, газовой службы и спасатели.

На месте правоохранители выяснили ситуацию: «перебрав» с алкоголем, мужчина поставил на газовую плиту подогреваться еду, а сам... заснул. Блюдо сначала подгорело, а потом залило пламя. Почувствовав запах гари и газа, соседи забили тревогу и вызвали оперативные службы города.

Учитывая тот факт, что мужчина своими действиями создал серьезную угрозу безопасности, жизни и здоровью многих жителей всего дома, многочисленные соседи и мать мужа написали заявление в полицию, и просят правоохранителей посодействовать в решении вопроса о принудительном его лечения в специализированном медицинском учреждении, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.