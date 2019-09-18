В центре Сум наркозакладчик убегал от патрульных

30 сентября, около 16.30, патрулируя улицу Ярослава Мудрого, патрульные увидели двух юношей, которые нарушали общественный порядок.
Проведя с ними профилактическую беседу с целью прекращения правонарушения, инспекторы увидели, что один из них очень нервничает. Когда полицейские сообщили, что будут проводить поверхностную проверку, то нервный молодой человек неожиданно побежал. Убегая, он выбросил из кармана на землю пакет. Само бегство оказалось непродолжительным, ведь патрульные догнали и задержали, как выяснилось, 17-летнего жителя Краснополья. К нему применили наручники.
Осмотрев пакет, стражи порядка поняли и мотив бегства парня, ведь в нем находилось 24 зип-пакетика с кристаллическим веществом, похожим на альфа-соль.
На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.
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