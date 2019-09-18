Полиция нашла глуховчанина, который по пьяни сжег чужой мотоцикл «Пироманом» оказался 32-летний житель Глухова. Как выяснили сотрудники полиции, сначала нетрезвый мужчина пытался похитить двухколесник, а когда тот упал, бросил горящую спичку в разлитое топливо.

Происшествие произошло в Глухове. Около четырнадцати часов в полицию позвонил местный житель и рассказал, что неизвестный сжег его мотоцикл, которого он недавно оставил у своего подъезда многоквартирного дома.

Правоохранители, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили лицо, причастное к уничтожению транспортного средства, и ход событий. Выяснилось, что мотоцикл «бросился в глаза» нетрезвом 32-летнему жителю райцентра, который решил доехать домой на понравившемся двухколесники. И даже сел за руль. Однако, не найдя ключей от замка зажигания, вынужден был оставить седло. Не удержав за свое состояние равновесия, упал сам и толкнул мотоцикл, из бензобака которого стало выливаться топливо. С досады мужчина бросил в лужу горящей спички, а когда занялся весь мотоцикл, испугался и убежал. Огонь увидели жители дома, и сообщили об этом местных спасателей, которые быстро ликвидировали пламя.

Сам же «пироман» в разговоре с правоохранителями в содеянном признается. Говорит, что сожалеет о своем поступке, и обвиняет во всем водку.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.