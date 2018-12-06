Сколько заработали сумские нардепы за первый месяц работы Депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили первую полноценную зарплату.

Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос LIGA.net.

Из нардепов, имеющих отношение к Сумщине, больше всего заработали «слуги народа» Татьяна Рябуха и Михаил Ананченко – по 43176,18 грн, дальше – Артем Ковалев – 43066, 48 грн, Игорь Васильев, Максим Гузенко и Николай Задорожний – по 42079,04 грн, аутсайдеры – самовыдвиженцы Игорь Молоток – 41346,66 грн и Андрей Деркач – 41301,50 грн.