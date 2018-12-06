Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:2855

Сколько заработали сумские нардепы за первый месяц работы

Депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили первую полноценную зарплату.

Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос LIGA.net.

Из нардепов, имеющих отношение к Сумщине, больше всего заработали «слуги народа» Татьяна Рябуха и Михаил Ананченко – по 43176,18 грн, дальше – Артем Ковалев – 43066, 48 грн, Игорь Васильев, Максим Гузенко и Николай Задорожний – по 42079,04 грн, аутсайдеры – самовыдвиженцы Игорь Молоток – 41346,66 грн и Андрей Деркач – 41301,50 грн.

Политика Зарплата нардепов Нардепы

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Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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