Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины 1 октября в Кропивницком завершился командный чемпионат Украины среди СДЮШОР и ДЮСШ среди юношей 2004 г.р. и младше.

Сумскую область представляли 40 спортсменов (6-й показатель среди всех областей), в общем зачете сборная области заняла 10-ое место. Лидеры – Харьковская, Днепропетровская области и Киев. Сумская областная ДЮСШ заняла восьмое место среди ДЮСШ Украины, ДЮСШ Сумского района – 29-ая, Великописаревского – 31-ая, Ахтырская – 36-ая, Белопольская – 49-ая, Роменская – 56-ая, Конотопская – 63-ая. Сумская СДЮШОР и.м В.Голубничего – 15-ая среди СДЮШОР.

В личных соревнованиях отличились: 1-ые места заняли Диана Гончаренко на 200-метровке – 25,87с, Владислав Семенов в спортивной ходьбе на 3000 м – 13:48,04 и Денис Бойко в метании копья – 52,81 м. Второе место у Эдуарда Кравченко в спортивной ходьбе на 3000 м – 13:50,86. Третье – у Гончаренко Дианы на 400-метровке – 59,47 с и эстафеты 100+200+300+400 м в составе Александры Боровенской, Дианы Гончаренко, Иванны Полежай и Анжелики Рачковской – 2:25,41.