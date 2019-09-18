Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02215

Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины

1 октября в Кропивницком завершился командный чемпионат Украины среди СДЮШОР и ДЮСШ среди юношей 2004 г.р. и младше.

Сумскую область представляли 40 спортсменов (6-й показатель среди всех областей), в общем зачете сборная области заняла 10-ое место. Лидеры – Харьковская, Днепропетровская области и Киев. Сумская областная ДЮСШ заняла восьмое место среди ДЮСШ Украины, ДЮСШ Сумского района – 29-ая, Великописаревского – 31-ая, Ахтырская – 36-ая, Белопольская – 49-ая, Роменская – 56-ая, Конотопская – 63-ая. Сумская СДЮШОР и.м В.Голубничего – 15-ая среди СДЮШОР.

В личных соревнованиях отличились: 1-ые места заняли Диана Гончаренко на 200-метровке – 25,87с, Владислав Семенов в спортивной ходьбе на 3000 м – 13:48,04 и Денис Бойко в метании копья – 52,81 м. Второе место у Эдуарда Кравченко в спортивной ходьбе на 3000 м – 13:50,86. Третье – у Гончаренко Дианы на 400-метровке – 59,47 с и эстафеты 100+200+300+400 м в составе Александры Боровенской, Дианы Гончаренко, Иванны Полежай и Анжелики Рачковской – 2:25,41.

Спорт Легкая атлетика

По тематике

Сумской бегун выиграл «Полтавскую ночь»
Сегодня 10:00

Сумской бегун выиграл «Полтавскую ночь»

28 сентября в Полтаве прошел третий забег «Полтавская ночь»....

Сумчанка отходила на чемпионате мира в Катаре
Вчера 09:16

Сумчанка отходила на чемпионате мира в Катаре

В столице Катара Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике....

Сумской бегун чуть-чуть не добежал до «бронзы»
30.09.2019 12:25

Сумской бегун чуть-чуть не добежал до «бронзы»

29 сентября в Черновцах проходил чемпионат Украины по бегу на милю....

Сумчанин выиграл Днепровский марафон
23.09.2019 10:39

Сумчанин выиграл Днепровский марафон

22 сентября в Днепре прошел традиционный 4th ATB Dnipro Marathon....

Ахтырский бегун стал вторым на Краматорском марафоне
21.09.2019 16:59

Ахтырский бегун стал вторым на Краматорском марафоне

Сегодня, 21 сентября прошел марафонский забег «Наш Краматорск»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.