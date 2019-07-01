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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ямполе новый начальник полиции

Новым начальником Ямпольского отделения полиции стал Виталий Ерохов.

30 сентября начальником Ямпольского отделения полиции Шосткинского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области назначен подполковник полиции Виталия Ерохов, который до этого работал заместителем начальника Шосткинского отдела полиции, сообщает Ямпольская РГА.

Право Виталий Ерохов Назначение Полиция Ямполь

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