В Ямполе новый начальник полиции

30 сентября начальником Ямпольского отделения полиции Шосткинского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области назначен подполковник полиции Виталия Ерохов, который до этого работал заместителем начальника Шосткинского отдела полиции, сообщает Ямпольская РГА.
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