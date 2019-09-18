Сумской бегун выиграл «Полтавскую ночь»

Стартовали в 8 вечера на двух дистанциях – 5 и 10 км. 10-километровую среди мужчин выиграл сумчанин Виталий Ивах. Его время – 33 минуты 43 секунды.
Еще один сумчанин Марк Левшин на 5 км стал шестым – 17:09. Он, кстати, поучаствовал и во втором забеге. На 10 км он был 16-ым – 41:19.
1 октября в Кропивницком завершился командный чемпионат Украины среди СДЮШОР и ДЮСШ среди юношей 2004 г.р. и младше....
В столице Катара Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике....
29 сентября в Черновцах проходил чемпионат Украины по бегу на милю....
22 сентября в Днепре прошел традиционный 4th ATB Dnipro Marathon....
Сегодня, 21 сентября прошел марафонский забег «Наш Краматорск»....