Сумской бегун выиграл «Полтавскую ночь» 28 сентября в Полтаве прошел третий забег «Полтавская ночь».

Стартовали в 8 вечера на двух дистанциях – 5 и 10 км. 10-километровую среди мужчин выиграл сумчанин Виталий Ивах. Его время – 33 минуты 43 секунды.

Еще один сумчанин Марк Левшин на 5 км стал шестым – 17:09. Он, кстати, поучаствовал и во втором забеге. На 10 км он был 16-ым – 41:19.