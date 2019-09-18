В Шостке спасатели оказали помощь пожилому мужчине 1 октября в 21:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по переулку Озерный в г. Шостка.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 5-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в квартире на пятом этаже 5-этажного жилого дома находится пожилой мужчина, который длительное время не выходит на связь. С помощью механизированного инструмента спасатели открыли входную дверь, и помогли работникам «скорой» транспортировать дедушку в машину.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.