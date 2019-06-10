Над сумской колонией пронеслась «Буря»

1 октября в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» проведен общий сбор персонала учреждения по условному сигналу «Буря - 4» и проведен общий обыск.
Перед проведением обысков руководством учреждения было проведено строевой смотр, на котором было проверено содержание тревожных чемоданов, удостоверений, отмечено необходимость соблюдения мер безопасности, прав и свобод осужденных, и лиц взятых под стражу. При построении начальником отдела надзора и безопасности был распределен личный состав по группам и определено, какие именно объекты они будут проверять. Обыск был проведен на всех объектах жилой и промышленной зоны учреждения. В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято ряд запрещенных предметов, среди которых мобильные телефоны - 11 шт., игральные карты - 12 шт., металлическая пластина, заточенная с одной стороны, мобильная гарнитура - 3 шт. и прочее, а на нарушителей режима содержания составлены соответствующие материалы и приняты меры дисциплинарного воздействия.
Начальник учреждения Анатолий Гуменюк отметил, что проведение подобных мероприятий дает возможность должным образом поддерживать правопорядок в учреждении.
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