Сумчанам снова отключили воду

В связи с порывом на водопроводной сети по пер. Майдановскому, 21 сегодня, 2 октября, в 9.25 прекращено водоснабжение пер. Майдановский, ул. Круговая, ул. Маяковского и ул. Успенского.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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