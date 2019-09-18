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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49204

Сумчанам снова отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 2 октября.

В связи с порывом на водопроводной сети по пер. Майдановскому, 21 сегодня, 2 октября, в 9.25 прекращено водоснабжение пер. Майдановский, ул. Круговая, ул. Маяковского и ул. Успенского.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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