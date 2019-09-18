Сумчанам снова отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 2 октября.

В связи с порывом на водопроводной сети по пер. Майдановскому, 21 сегодня, 2 октября, в 9.25 прекращено водоснабжение пер. Майдановский, ул. Круговая, ул. Маяковского и ул. Успенского.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.