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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11151

В Сумах перекроют крышу хозяйственного суда за 3 млн грн

В Хозяйственном суде Сумской области начался капитальный ремонт кровли административного здания.

Об этом сообщается на странице суда в Фейсбуке.

«Уважаемые посетители суда, в связи с ремонтными работами, просим соблюдать безопасность и не входить за ограничительную ленту. Просим прощения за временные неудобства!» - говорится в сообщении.

Согласно порталу публичных закупок prozorro.gov.ua, победителем тендера стало ООО «Строительно-инжиниринговая группа Новапроект», которое предложила цену 2,979 млн при ожидаемой цене в 3408471 грн. То есть сэкономлено больше 400 тыс. грн.

Делать крышу суду будут до 31 декабря 2019 года.

Право Кровля Хозяйственный суд Сумской области

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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