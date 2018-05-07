В Сумах перекроют крышу хозяйственного суда за 3 млн грн

Об этом сообщается на странице суда в Фейсбуке.
«Уважаемые посетители суда, в связи с ремонтными работами, просим соблюдать безопасность и не входить за ограничительную ленту. Просим прощения за временные неудобства!» - говорится в сообщении.
Согласно порталу публичных закупок prozorro.gov.ua, победителем тендера стало ООО «Строительно-инжиниринговая группа Новапроект», которое предложила цену 2,979 млн при ожидаемой цене в 3408471 грн. То есть сэкономлено больше 400 тыс. грн.
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