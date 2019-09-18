В Ромнах на пожаре погиб мужчина

1 октября в 14:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире по ул. Аптекарской в г. Ромны.
О пожаре сообщила соседка, которая почувствовала резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горение происходит в квартире на 5 этаже 5-этажного жилого дома. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. При проведении разведки в комнате на кровати спасатели обнаружили тело хозяина 1966 года рождения без признаков жизни.
В 14:57 возгорание локализовали, а в 15:20 полностью ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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