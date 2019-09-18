Рятувальники закликають сумчан обігріватися безпечно!

Тож, якщо ви користуєтесь пічним опаленням, регулярно стежте за його станом та своєчасно очищайте від сажі. У жодному разі не розпалюйте легкозаймистими рідинами, не складайте поблизу горючі предмети та не залишайте печі, що топляться, без нагляду або на малолітніх дітей.
Якщо ж ви застосовуєте електрообігрівальні прилади, необхідно використовувати лише сертифіковані обігрівачі. Крім того, не варто вмикати одразу декілька потужних пристроїв до однієї електромережі, адже це може перевантажити її, що призведе до виникнення короткого замкнення та пожежі. Якщо потрібно висушити речі, в жодному разі не робіть цього на електрообігрівачу, оскільки така дія може призвести до загоряння.
Виконуючи ці прості та корисні рекомендації, ви зможете запобігти різного роду надзвичайним подіям, а відтак зберегти власне майно і, що важливіше, здоров’я та життя своє та своїх рідних, повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.
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