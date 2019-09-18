Сумская ОГА доложила премьер-министру, что область готова к отопительному сезону на 99,9% Временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик приняла участие в селекторном совещании по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов, которое состоялось под председательством Премьер Регби-министра Украины Алексея Гончарука.

Во время селектора обсудили насущные вопросы подготовки к новому отопительному сезону, в частности вопрос о возмещении разницы в тарифах и установка приборов дистанционной передачи данных потребления природного газа, сообщает сайт Сумской ОГА.

Сейчас подготовка Сумской области к отопительному периоду составляет 99,9%, в том числе: жилищное хозяйство - на 99,8%; тепловое хозяйство -100%; водопроводно-канализационное хозяйство - 100%; учебные заведения - 100%; учреждения здравоохранения - 100%; учреждения социальной защиты - 100%.

Теплоснабжающими предприятиями Сумской области подписаны акты готовности 143 котельных из 146, что составляет 99,4% от общего их количества (остаются неподписанными акты по Сумской, Ахтырской, Шосткинской ТЭЦ - вопросы касаются наличия резервного топлива).

Из 4072 жилых домов фактически подготовлено к отопительному периоду 4063 дома или 99,8% (завершаются работы по ремонту 3 кровель и 6 систем горячего и холодного водоснабжения), наличие паспортов готовности - по 3779 домам (93%).

Обеспечение твердым топливом объектов социальной сферы Сумской области в осенне-зимний период в среднем составляет 92,3%. Имеющийся запас топлива позволяет начать отопительный сезон. Закупка топлива продолжается, говорится в сообщении.