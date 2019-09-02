Сумская библиотека стала победителем конкурса «Библиотека года 2019»

В рамках проекта «Чтение меняет нас и все вокруг» систематически проводятся встречи с художниками, писателями, поэтами, общественными деятелями. При содействии Центра медиакоммуникаций и рекламной деятельности и Центра технологий электронного обучения создан видеоролик «Кухня чтения» и виртуальная квест-игра «Окунись в мир книг». Благодаря поддержке администрации университета, библиотека постоянно пополняет свои коллекции современной, актуальной научно-популярной, учебной и художественной литературой. Сотрудники библиотеки принимают активное участие в обучении студентов информационной грамотности и академическом письму.
Проект «Зеленая библиотека» реализуется библиотекой СумГУ при поддержке Goethe Institute (Германия) с сентября 2018 года. Его основная цель способствовать целям устойчивого развития ООН (SDG 2030) и их внедрению для Сумщины через информирование, обучение и собственный пример ответственного потребления, сортировки, переработки отходов, сообщает сайт вуза.
Сумской государственный университет впервые вошел в рейтинг исследовательских университетов мира от Times Higher Education....
Сегодня, 9 сентября в СумГУ открыли вторую очередь нового корпуса, в котором разместили среди прочего первый в Украине Центр...
Традиционный чемпионат СумГУ по подтягиванию на перекладине пройдет 20 сентября....
В СумГУ откроют Центра пляжного волейбола....
Сегодня, 2 сентября, в Сумском государственном университете открыли скульптуру «Памятный знак погибшему студенту-воину»....