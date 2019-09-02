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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская библиотека стала победителем конкурса «Библиотека года 2019»

За воплощение проектов «Чтение меняет нас и все вокруг» и «Зеленая библиотека», библиотека Сумского государственного университета стала победителем в номинации «Большие библиотеки» конкурса «Библиотека года 2019», который был проведен Украинской библиотечной ассоциацией.

В рамках проекта «Чтение меняет нас и все вокруг» систематически проводятся встречи с художниками, писателями, поэтами, общественными деятелями. При содействии Центра медиакоммуникаций и рекламной деятельности и Центра технологий электронного обучения создан видеоролик «Кухня чтения» и виртуальная квест-игра «Окунись в мир книг». Благодаря поддержке администрации университета, библиотека постоянно пополняет свои коллекции современной, актуальной научно-популярной, учебной и художественной литературой. Сотрудники библиотеки принимают активное участие в обучении студентов информационной грамотности и академическом письму.

Проект «Зеленая библиотека» реализуется библиотекой СумГУ при поддержке Goethe Institute (Германия) с сентября 2018 года. Его основная цель способствовать целям устойчивого развития ООН (SDG 2030) и их внедрению для Сумщины через информирование, обучение и собственный пример ответственного потребления, сортировки, переработки отходов, сообщает сайт вуза.

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«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
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CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
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Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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