Сумская библиотека стала победителем конкурса «Библиотека года 2019» За воплощение проектов «Чтение меняет нас и все вокруг» и «Зеленая библиотека», библиотека Сумского государственного университета стала победителем в номинации «Большие библиотеки» конкурса «Библиотека года 2019», который был проведен Украинской библиотечной ассоциацией.

В рамках проекта «Чтение меняет нас и все вокруг» систематически проводятся встречи с художниками, писателями, поэтами, общественными деятелями. При содействии Центра медиакоммуникаций и рекламной деятельности и Центра технологий электронного обучения создан видеоролик «Кухня чтения» и виртуальная квест-игра «Окунись в мир книг». Благодаря поддержке администрации университета, библиотека постоянно пополняет свои коллекции современной, актуальной научно-популярной, учебной и художественной литературой. Сотрудники библиотеки принимают активное участие в обучении студентов информационной грамотности и академическом письму.

Проект «Зеленая библиотека» реализуется библиотекой СумГУ при поддержке Goethe Institute (Германия) с сентября 2018 года. Его основная цель способствовать целям устойчивого развития ООН (SDG 2030) и их внедрению для Сумщины через информирование, обучение и собственный пример ответственного потребления, сортировки, переработки отходов, сообщает сайт вуза.