Сумская филармония открыла 81-й концертный сезон Органным концертом, традиционно в Международный день музыки, Сумская областная филармония начала 81-й концертный сезон.

Очередной музыкальный год встречали именно органной музыкой, ведь 30 лет назад в Сумах впервые зазвучал орган.

В начале вечера были награды от областной и городской власти. В частности, Почетный знак Сумского городского совета «За заслуги перед городом» III степени получила замдиректора филармонии Надежда Дяковская, почетную грамоту Сумского городского головы - директор филармонии Александр Даниленко, грамотами награждены артисты филармонии.

В концертной программе приняли участие сумские музыканты - лауреат международных конкурсов, дипломант Всеукраинского фестиваля «БлагоFest» Александр Желудков, организатор Международных музыкальных фестивалей ORGANUM и «Bach fest» Орест Коваль, а также гости - Станислав Калинин (Харьков) и Евгения Бельмас (Киев).

Праздник в честь открытия нового концертного сезона продлится целую неделю. Каждый вечер в 18.00 коллективы и солисты филармонии очаровывать жителей и гостей областного центра музыкой, сообщает управление культуры Сумской ОГА.