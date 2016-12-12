Сумская филармония открыла 81-й концертный сезон

Очередной музыкальный год встречали именно органной музыкой, ведь 30 лет назад в Сумах впервые зазвучал орган.
В начале вечера были награды от областной и городской власти. В частности, Почетный знак Сумского городского совета «За заслуги перед городом» III степени получила замдиректора филармонии Надежда Дяковская, почетную грамоту Сумского городского головы - директор филармонии Александр Даниленко, грамотами награждены артисты филармонии.
В концертной программе приняли участие сумские музыканты - лауреат международных конкурсов, дипломант Всеукраинского фестиваля «БлагоFest» Александр Желудков, организатор Международных музыкальных фестивалей ORGANUM и «Bach fest» Орест Коваль, а также гости - Станислав Калинин (Харьков) и Евгения Бельмас (Киев).
Праздник в честь открытия нового концертного сезона продлится целую неделю. Каждый вечер в 18.00 коллективы и солисты филармонии очаровывать жителей и гостей областного центра музыкой, сообщает управление культуры Сумской ОГА.
1 октября, в Международный день музыки, по сложившейся традиции новый концертный сезон начала Сумская областная филармония....
«Восток и Запад вместе» - под таким лозунгом прошли гастроли Сумской областной филармонии в городах Львов и Ивано-Франковск....
79-й концертний сезон у Сумській обласній філармонії відкрили 1 жовтня....
Благотворительным тематическим концертом отметили артисты Сумской областной филармонии 25-летний юбилей со времени принятия Верховной Радой Украины музыкальной редакции Государственного гимна...
На выходных ушел из жизни солист Сумской областной филармонии Михаил Чичерин....