Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14317

Житель Сумщины пострадал от мошенницы-«кредитора»

Попытка взять кредит на лечение через Интернет обернулась для жителя Роменщины потерей собственных сбережений.

В Роменский отдел полиции обратился 29-летний местный житель с заявлением о мошенничестве и рассказал, что его обманули на сумму более 5000 гривен. По словам заявителя, ему срочно необходимы были 50 000 гривен на лечение. Получив отказ в банковских учреждениях, начал искать объявления о займе денег в сети Интернет. И нашел: предложение было от частного предпринимателя. Заявитель позвонил по указанному номеру. Ответила ему женщина, которая представилась менеджером. Она подробно рассказала обо всех условиях кредитования. Заявителя они полностью устроили. Менеджер отметила, что для получения денег необходимо оплатить первый платеж в сумме 3500 грн и прислать фото чека об оплате. Для удобства порекомендовала воспользоваться терминалом самообслуживания. Что тот и сделал. Женщина сразу послала ему договор. За то, чтобы официально заверить его у нотариуса, попросила еще 1700 гривен. Мужчина без всяких сомнений согласился и прислал деньги. Менеджер заверила, что обещанные 50 000 гривен он получает на следующий день.

Проверив утром баланс карты, заявитель не увидел ни поступления денег. Попытки дозвониться на указанные в объявлении номера телефона оказались тщетными - ни один из них не отвечал.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан быть внимательными. И советуют не переходить по сомнительным интернет ссылками и ни в коем случае не посылать деньги неизвестным пользователям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

26.09.2019 16:29

В Ахтырке «целительницы» обобрали старушку до нитки

Убедив пожилую жительницу Ахтырки в том, что на нее наслана порча, две неизвестные женщины предложили старушке свою помощь. И в...

26.09.2019 09:11

Сумчанин пытался взять кредит по поддельному паспорту

Работники сумской полиции разоблачили мужчину, который обманом пытался взять большой кредит....

На Сумщине полицейский спас соседку-пенсионерку от телефонных мошенников
24.09.2019 10:15

На Сумщине полицейский спас соседку-пенсионерку от телефонных мошенников

Телефонные аферисты, которые пытались выманить у 83-летней женщины 80 тысяч гривен даже не подозревали, что у ее соседа такой острый...

На Сумщине задержали четырех мошенников из Киева
23.09.2019 16:19

На Сумщине задержали четырех мошенников из Киева

На Сумщине полиция задержала четырех киевлян, которые обоснованно подозреваются в совершении серии мошенничеств на территории области....

23.09.2019 12:00

На Сумщине мужчина стал жертвой компьютерного афериста

Установленная на личном компьютере незнакомая программа обошлась жителю Шостки в 17 000 гривен....

Новости

В Сумах произошел взрыв на заводе: 8 пострадавших (обновляется, + видео)
28.09.2019 13:13
Шосткинец принес в полицию дедовское «наследство»
Сегодня 17:22
Сумчан просят оценить работу руководителей теротделений центральных органов исполнительной власти
Сегодня 16:57
Мэрия Сум задолжала «Укрзалізниці» за льготников 5 миллионов
Сегодня 16:19
Сумчанка получила награду за лучшее фото в конкурсе #PictureYourResearch
Сегодня 15:43
В Конотопе пьяного водителя, сбившего двух пешеходов «остановила» труба газопровода
Сегодня 15:01
Отопление в школах, детсадах и больницах могут начать включать уже сегодня
Сегодня 14:46
На Сумщине будут судить водителя, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими
Сегодня 14:16
Житель Сумщины пострадал от мошенницы-«кредитора»
Сегодня 14:14
В центре Шостки на переходе сбили пешехода
Сегодня 13:47
В Ромнах пропал 15-летний школьник
Сегодня 13:34
В Белополье пропала 17-летняя девушка
Сегодня 13:32
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
12:45 — 50рн. 18:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:00 22:00
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
«Прокляття «Мері» Майкл Гої (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30 20:00
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
«Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - 2019»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:15
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
«Номіс» Девід Реймонд (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 16:15
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.