Житель Сумщины пострадал от мошенницы-«кредитора» Попытка взять кредит на лечение через Интернет обернулась для жителя Роменщины потерей собственных сбережений.

В Роменский отдел полиции обратился 29-летний местный житель с заявлением о мошенничестве и рассказал, что его обманули на сумму более 5000 гривен. По словам заявителя, ему срочно необходимы были 50 000 гривен на лечение. Получив отказ в банковских учреждениях, начал искать объявления о займе денег в сети Интернет. И нашел: предложение было от частного предпринимателя. Заявитель позвонил по указанному номеру. Ответила ему женщина, которая представилась менеджером. Она подробно рассказала обо всех условиях кредитования. Заявителя они полностью устроили. Менеджер отметила, что для получения денег необходимо оплатить первый платеж в сумме 3500 грн и прислать фото чека об оплате. Для удобства порекомендовала воспользоваться терминалом самообслуживания. Что тот и сделал. Женщина сразу послала ему договор. За то, чтобы официально заверить его у нотариуса, попросила еще 1700 гривен. Мужчина без всяких сомнений согласился и прислал деньги. Менеджер заверила, что обещанные 50 000 гривен он получает на следующий день.

Проверив утром баланс карты, заявитель не увидел ни поступления денег. Попытки дозвониться на указанные в объявлении номера телефона оказались тщетными - ни один из них не отвечал.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан быть внимательными. И советуют не переходить по сомнительным интернет ссылками и ни в коем случае не посылать деньги неизвестным пользователям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.