Неравнодушный сумчанин помог полицейским разыскать малолетних беглецов По заявлению родителей, двух мальчиков с Белопольщины разыскивал чуть ли не весь личный состав полиции области.

Около десяти часов вечера в белопольскую полицию за помощью обратились жители села Речки. Они сообщили об исчезновении своих малолетних детей 10-ти и 12-ти лет. Последний раз ребят видели вечером у местного пруда. Самостоятельные поиски родителей оказались тщетными, поэтому они вынуждены были обратиться к полицейским. Ситуация осложнялась тем, что мобильных телефонов при ребятах не было. На розыск приятелей был ориентирован весь личный состав местного отделения полиции, соседних территориальных подразделений, присоединились и работники ювенальной превенции ГУНП области.

«Помощь пришла от неравнодушного сумчанина. Около двух часов ночи один из жителей Сум увидел малолетних ребят без присмотра взрослых возле одного из магазинов по улице Харьковской. Этот факт его более чем удивил, и он сразу позвонил на линию «102», - комментирует Сергей Тарасенко, начальник службы ювенальной превенции ГУНП в области. - На сообщение немедленно отреагировал наряд патрульной полиции. По указанному в сообщении адресу полицейские увидели ребят, которых как раз и разыскивали».

Уже в отделе полиции друзья объяснили, что в Сумы доехали автобусом. Планировали посетить сестру одного из них и просто погулять по городу.

После профилактической беседы полицейские передали детей родителям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.