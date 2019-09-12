Благотворительную помощь Тростянцу на 20 тысяч евро прислал пра-пра-правнучка Леопольда Кенига

Напомним, что Леопольд Кениг - петербургский немец, большой сахарозаводчик, который оставил огромный след в истории Тростянца. Он приобрел Тростянец в 1874 году, тогда же стал владельцем двух сахарных и одного рафинадного заводов в имении Тростянец. За 29 лет владения Тростянцом Леопольдом Кенигом было построено 12 промышленных предприятий, сделав Тростянец промышленным городом.
На днях госпожа Сибилия снова осуществила благотворительный поступок по отношению к Тростянецкой громаде - перечислила 20 000 евро на приобретение нового медицинского оборудования в Тростянецкую городскую больницу. Средства поступили на счет Благотворительного фонда «Доброта».
Благодетельница из Германии решила снова помочь нашей больнице, находясь в Тростянце на День города. Именно тогда она побывала на открытии нового акушерско-гинекологического отделения и увидела, что в громаде делается все возможное для того, чтобы вывести это медицинское учреждение на современный уровень. А еще госпожа Сибилия убедилась что благотворительные средства, которые она перечисляет, используются на благо людей.
Уже третий раз она оказывает благотворительную помощь Тростянецу. В 2019 году от ее семьи поступило 30000 евро благотворительных средств. Они, по желанию Сибилии и ее мужа Ханса, были потрачены на приобретение более двух тысяч книг для тростянецкой библиотеки, помощь в ремонте и приобретении мебели для родильного отделения и на разработку концепции реформирования профессионально-технического лицея.
«Безграничная благодарность ей за это от имени всех тростянчан за благородные дела», - прокомментировал событие мэр Тростянеца Юрий Бова.
Следует добавить, что муж госпожи Сибилии - Ханс также желание участвовать в благотворительных проектах по развитию Тростянца. Особенно близка ему тема профессионально-технического образования. Поэтому, возможно, в обозримом будущем приятные изменения ожидают и Тростянецкий профессиональный лицей.
Сумская школа № 12 провела в масштабный благотворительный концерт «Дари добро»....
24 сентября с 7.00 до 18.00 будет прекращено газоснабжение потребителям в Тростянце....
24 сентября с 7.00 до 18.00 будет прекращено газоснабжение потребителям в Тростянце....
У п’ятницю , 20 вересня, у Сумах відбудеться благодійний концерт «Даруй добро»....
Тростянецкая шоколадно-бисквитная фабрика (ЧАО «Монделис Украина») попала в ТОП-200 крупнейших предприятий Украины, которые демонстрируют рост объемов производства и прибыли....