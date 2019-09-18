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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26350

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание в дачном кооперативе

1 октября в 16:42 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в одном из кооперативов в с. Питомник Конотопского района.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что здание охвачено огнем по всей площади, образовалась угроза распространения огня на рядом расположенный дачный дом.

В 17:04 возгорание локализовали, а в 17:31 полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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